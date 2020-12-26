МАУ возобновит авиарейсы из Киева в Баку

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) возобновит полеты в столицу Азербайджана Баку. Рейсы возобновят с 30 декабря.

Об этом свидетельствует система бронирования билетов МАУ.

Прямые рейсы авиакомпании будут летать в Баку в среду и воскресенье, а обратно - в четверг и понедельник.

Попасть в Азербайджан могут только иностранцы с видом на жительство в стране или по отдельному решению Оперативного штаба при правительстве страны. Также при посадке на рейс нужно предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 48 часов до вылета.

Компания отменила рейсы в Баку осенью. Сначала это было связано с ограничениями в Азербайджане в связи с пандемией коронавируса. Позже возобновление полетов было отложено из-за войны в Нагорном Карабахе.