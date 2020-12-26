МАУ відновить авіарейси з Києва в Баку

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) відновить польоти до столиці Азербайджану Баку. Рейси відновлять з 30 грудня.

Про це свідчить система бронювання квитків МАУ.

Прямі рейси авіакомпанії літатимуть в Баку в середу і неділю, а назад - в четвер і понеділок.

Потрапити в Азербайджан можуть тільки іноземці з видом на проживання у країні або за окремим рішенням Оперативного штабу при уряді країни. Також при посадці на рейс потрібно пред'явити негативний результат тесту на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 48 годин до вильоту.

Компанія відмінила рейси в Баку восени. Спочатку це було пов'язано з обмеженнями в Азербайджані у зв'язку з пандемією коронавірусу. Пізніше відновлення польотів було відкладено через війну в Нагірному Карабасі.