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МИУ просит украинские авиакомпании запустить рейсы по маршрутам Lufthansa

Новина українською →
Киев, Суббота 19 февраля 2022 20:09
МИУ просит украинские авиакомпании запустить рейсы по маршрутам Lufthansa Фото: Lufthansa прекращает полеты в Киев и Одессу (wikimedia.org Benutzer:Phtr88)
Автор: Артем Горовенко

Министерство инфраструктуры просит украинские авиакомпании запустить дополнительные рейсы по маршрутам немецкого перевозчика Lufthansa. С 21 февраля он неделю не будет летать в Киев и Одессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook МИУ.

Сообщается, что Lufthansa Group приняла решение о временном прекращении авиаперевозок в Киев и Одессу. Ограничения вводятся в период с 21 по 28 февраля. Отдельные рейсы из Киева и Одессы будут совершаться еще сегодня и завтра.

Также сообщается, что на сегодня прорабатываются несколько решений. В частности, Lufthansa может передать возможность перевозки пассажиров по ее маршрутам компаниям-членам Star Alliance и другим партнерам.

"Министерство инфраструктуры ведет переговоры с украинскими авиаперевозчиками о возможности скорейшего запуска дополнительных рейсов на маршруты, которые компания Lufthansa Group не сможет оперировать", - добавили в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Lufthansa и Austrian Airlines приостанавливают полеты в Киев и Одессу. Данное решение связано с ситуацией в сфере безопасности в Украине.

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