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МАУ збільшить кількість рейсів через масові зупинки польотів до України

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Київ, Субота 19 лютого 2022 23:13
МАУ збільшить кількість рейсів через масові зупинки польотів до України Фото: МАУ збільшить кількість рейсів через масові зупинки польотів до України (Ольга Маджумдар, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Авіакомпанія МАУ додасть кількість рейсів на міжнародних напрямках. Це пов'язано з тимчасовим припиненням іноземних перевізників рейсів до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента авіакомпанії МАУ Євгена Дихне у Facebook.

"Ми продовжимо обслуговувати всі наші ключові європейські авіамаршрути, а у зв'язку зі скасуванням інших перевізників - збільшимо місткості. Зокрема наступного тижня ми продовжуватимемо виконувати польоти до Парижа, Амстердама, Мюнхена, Мілана, Женеви та Праги", - написав він.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури звернулася до українських авіаперевізників із закликом запустити додаткові рейси за маршрутами одного з іноземних перевізників.

Раніше повідомлялося, що Lufthansa і Austrian Airlines призупиняють польоти до Києва та Одеси через ситуацію у сфері безпеки в Україні.

Крім того, найбільша швейцарська авіакомпанія Swiss Airlines призупинить польоти за своїм єдиним маршрутом в Україну "Київ-Цюріх" на період з 21 по 28 лютого.

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