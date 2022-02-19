МАУ збільшить кількість рейсів через масові зупинки польотів до України

Авіакомпанія МАУ додасть кількість рейсів на міжнародних напрямках. Це пов'язано з тимчасовим припиненням іноземних перевізників рейсів до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента авіакомпанії МАУ Євгена Дихне у Facebook.

"Ми продовжимо обслуговувати всі наші ключові європейські авіамаршрути, а у зв'язку зі скасуванням інших перевізників - збільшимо місткості. Зокрема наступного тижня ми продовжуватимемо виконувати польоти до Парижа, Амстердама, Мюнхена, Мілана, Женеви та Праги", - написав він.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури звернулася до українських авіаперевізників із закликом запустити додаткові рейси за маршрутами одного з іноземних перевізників.

Раніше повідомлялося, що Lufthansa і Austrian Airlines призупиняють польоти до Києва та Одеси через ситуацію у сфері безпеки в Україні.

Крім того, найбільша швейцарська авіакомпанія Swiss Airlines призупинить польоти за своїм єдиним маршрутом в Україну "Київ-Цюріх" на період з 21 по 28 лютого.