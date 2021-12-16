МАУ сократила рейсы в Италию из-за новых ограничений: что делать с билетами

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сократила количество рейсов в Италию из-за усиления карантинных ограничений для украинцев. Перевозчик объяснил, что делать с уже купленными билетами.

В авиакомпании отметили, что сокращается количество рейсов в Рим и Милан. Ограничения будут действовать в период с января по февраль 2022 года.

С обновленным расписанием можно ознакомиться на сайте авиаперевозчика по ссылке.

Пассажирам, которые уже купили билеты в Италию, но не имеют вида на жительство или существенных причин для въезда в страну, МАУ предлагает изменить маршрут путешествия на любые рейсы авиакомпании и внутренний код-шеринг, выполняемые с 16 декабря 2021 по 28 февраля 2022 года, без оплаты штрафа и доплаты по тарифу обслуживания в оригинальном билете. Кроме того, перевозчик готов предложить клиентам следующие варианты: