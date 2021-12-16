МАУ скоротила рейси до Італії через нові обмеження: що робити з квитками

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" скоротила кількість рейсів до Італії через посилення карантинних обмежень для українців. Перевізник пояснив, що робити з уже купленими квитками.

В авіакомпанії відзначили, що скорочується кількість рейсів в Рим і Мілан. Обмеження діятимуть у період з січня по лютий 2022 року.

З оновленим розкладом можна ознайомитися на сайті авіаперевізника за посиланням.

Пасажирам, які вже купили квитки в Італію, але не мають посвідки на проживання або істотних причин для в'їзду в країну, МАУ пропонує змінити маршрут подорожі на будь-які рейси авіакомпанії і внутрішній код-шерінг, що виконуються з 16 грудня 2021 по 28 Лютого 2022 року, без оплати штрафу і доплати за тарифом обслуговування в оригінальному квитку. Крім того, перевізник готовий запропонувати клієнтам наступні варіанти: