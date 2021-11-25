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У МАУ появятся конкуренты. В Украине создадут новую национальную авиакомпанию

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что вскоре в стране появится новая государственная авиакомпания. Перевозчика планируют назвать "Украинские национальные авиалинии" (UNA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства Владимира Зеленского во время выступления на форуме "Большое строительство: Авиация. Туризм".

"У нас было несколько рабочих названий… На сегодняшний день это - Ukrainian National Airlines - Украинские национальные авиалинии. Очень символично", - заявил президент.

По словам Зеленского, UNA будет национальным независимым авиаперевозчиком, "независимым от любых других групп".

Он также отметил, что Украина готова инвестировать в воздушный флот, нагружать украинских производителей и привлекать мировых лидеров к объединенным проектам в авиастроении. Кроме того, президент пообещал модернизировать старые и открывать новые аэропорты.

"Сегодня Украина инвестирует миллиарды гривень в модернизацию региональных аэропортов. Это новые взлетно-посадочные полосы, новые терминалы в Черновцах, Ровно, Житомире, Кривом Роге, Днепре… А также мы готовимся еще к двум. Недавно мы решили: это стратегический вопрос - о еще двух новых аэропортах. На востоке Украины и еще одного нового аэропорта в Закарпатье", - рассказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что вскоре в Украине подешевеют авиабилеты на рейсы.

Он дал задание Министерству инфраструктуры проработать и представить предложения удешевления билетов на внутренние авиаперевозки.

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Владимир ЗеленскийМеждународные авиалинии УкраиныАвиакомпания