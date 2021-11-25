У МАУ появятся конкуренты. В Украине создадут новую национальную авиакомпанию

"У нас было несколько рабочих названий… На сегодняшний день это - Ukrainian National Airlines - Украинские национальные авиалинии. Очень символично", - заявил президент.

По словам Зеленского, UNA будет национальным независимым авиаперевозчиком, "независимым от любых других групп".

Он также отметил, что Украина готова инвестировать в воздушный флот, нагружать украинских производителей и привлекать мировых лидеров к объединенным проектам в авиастроении. Кроме того, президент пообещал модернизировать старые и открывать новые аэропорты.

"Сегодня Украина инвестирует миллиарды гривень в модернизацию региональных аэропортов. Это новые взлетно-посадочные полосы, новые терминалы в Черновцах, Ровно, Житомире, Кривом Роге, Днепре… А также мы готовимся еще к двум. Недавно мы решили: это стратегический вопрос - о еще двух новых аэропортах. На востоке Украины и еще одного нового аэропорта в Закарпатье", - рассказал Владимир Зеленский.