У МАУ з'являться конкуренти. В Україні створять нову національну авіакомпанію

"У нас було кілька робочих назв... На сьогоднішній день це - Ukrainian National Airlines - Українські національні авіалінії. Дуже символічно", - заявив президент.

За словами Зеленського, UNA буде національним незалежним авіаперевізником, "незалежним від будь-яких інших груп".

Він також зазначив, що Україна готова інвестувати в повітряний флот, навантажувати українських виробників і залучати світових лідерів до об'єднаних проектів в авіабудуванні. Крім того, президент пообіцяв модернізовувати старі та відкривати нові аеропорти.

"Сьогодні Україна інвестує мільярди гривень у модернізацію регіональних аеропортів. Це нові злітно-посадкові смуги, нові термінали у Чернівцях, Рівному, Житомирі, Кривому Розі, Дніпрі... А також ми готуємося ще до двох. Нещодавно ми вирішили: це стратегічне питання - ще двох нових аеропортах. На сході України та ще одного нового аеропорту на Закарпатті", - розповів Володимир Зеленський.