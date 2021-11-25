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У МАУ з'являться конкуренти. В Україні створять нову національну авіакомпанію

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що незабаром в країні з'явиться нова державна авіакомпанія. Перевізника планують назвати "Українські національні авіалінії" (UNA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява глави держави Володимира Зеленського під час виступу на форумі "велике будівництво: Авіація. Туризм".

"У нас було кілька робочих назв... На сьогоднішній день це - Ukrainian National Airlines - Українські національні авіалінії. Дуже символічно", - заявив президент.

За словами Зеленського, UNA буде національним незалежним авіаперевізником, "незалежним від будь-яких інших груп".

Він також зазначив, що Україна готова інвестувати в повітряний флот, навантажувати українських виробників і залучати світових лідерів до об'єднаних проектів в авіабудуванні. Крім того, президент пообіцяв модернізовувати старі та відкривати нові аеропорти.

"Сьогодні Україна інвестує мільярди гривень у модернізацію регіональних аеропортів. Це нові злітно-посадкові смуги, нові термінали у Чернівцях, Рівному, Житомирі, Кривому Розі, Дніпрі... А також ми готуємося ще до двох. Нещодавно ми вирішили: це стратегічне питання - ще двох нових аеропортах. На сході України та ще одного нового аеропорту на Закарпатті", - розповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що незабаром в Україні подешевшають авіаквитки на рейси.

Він дав завдання Міністерству інфраструктури опрацювати і представити пропозиції здешевлення квитків на внутрішні авіаперевезення.

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Володимир ЗеленськийМіжнародні авіалінії УкраїниАвиакомпания