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МАУ подала в суд на Иран за сбитый над Тегераном самолет

Фото: МАУ подала в суд на Иран за сбитый над Тегераном самолет (wing.com.ua)
Автор: Валерия Полищук

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) подала иск против Ирана за сбитый пассажирский самолет над Тегераном. Корпусом стражей исламской революции сбили украинский самолет в 2020 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Иск против Ирана был подан в суд в Онтарио (Канада) в январе этого года. В нем Иран и Корпус стражей исламской революции указаны двумя ответчиками.

Иск содержит требования компенсации от Ирана.

Напомним, 8 января 2020 года украинский рейс PS752 авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана. Самолет был поражен двумя иранскими ракетами. Жертвами катастрофы стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе граждане Украины.

Катастрофа стала крупнейшей по числу погибших за всю историю украинской авиации и первой в истории авиакомпании МАУ. Также она вошла в число 50 крупнейших катастроф в истории авиации.

Ранее сообщалось, что Украина и Канада будут вместе добиваться выплат родным погибших в катастрофе самолета МАУ.

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Международные авиалинии УкраиныИранАвиакатастрофа