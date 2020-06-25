МАУ в июле возобновит международные рейсы и расширит маршрут полетов

Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" планирует в июле возобновить международные рейсы. Также компания намерена расширить перечень международных направлений.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-служба авиакомпании.

В июле авиакомпания каждую пятницу будет осуществлять только внутренние необоротные рейсы из Киева в Одессу, Львов и Херсон. В столицу самолеты будут возвращаться каждое воскресенье. В начале августа МАУ увеличит количество рейсов по направлению Киев-Одесса.

Уже с 1 июля самолеты МАУ будут осуществлять рейсы Киев-Стамбул (пятница и воскресенье), Одесса-Стамбул (каждую субботу), Киев-Тель-Авив (четверг и воскресенье) и Одесса-Тель-Авив (воскресенье). Планируются еженедельные рейсы из Киева в Амстердам (вторник и суббота) и Париж (среда и воскресенье).

Во второй половине месяца программу расширят рейсы из Киева в Стамбул и Тель-Авива, которые будут осуществляться по вторникам, а по средам и субботам будут рейсы в Дубай. Кроме того, появятся рейсы из Киева в Тбилиси, Ларнаку, Афины, Лондон и Торонто.

В августе МАУ планирует осуществлять регулярные международные рейсы с частотой 2-3 в неделю по направлениям: Стамбул, Тель-Авив, Амстердам, Франкфурт, Париж, Дубай, Тбилиси, Батуми, Ларнаку, Афины, Лондон, Ницца, Рим, Неаполь, Баку, Берлин, Милан, Мюнхен, Прага, Ереван, Мадрид, Вена, Барселона, Кишинев, также будут периодические рейсы в Торонто.

Напомним, ранее МАУ закрыла продажу билетов на большинство международных рейсов до 1 августа.

Добавим, Украина возобновила международное авиасообщение еще 15 июня.