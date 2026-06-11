Матюки через реєстрацію на НМТ? Директорка УЦОЯО заявила про фейк та звертається до поліції

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко заявила, що аудіозапис, який останніми днями поширюють у мережі та на якому вона нібито використовує нецензурну лексику щодо потенційної учасниці НМТ, є змонтованим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Вакуленко.
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За словами очільниці УЦОЯО, оприлюднений аудіофрагмент не є цілісним записом розмови, а був спеціально змонтований для дискредитації її особисто та Українського центру оцінювання якості освіти.
"Це аудіо є грубо змонтованим. Реальна розмова нарізана в такий спосіб, щоб зруйнувати мою професійну репутацію, завдати мені особистої шкоди, а також негативно вплинути на репутацію Українського центру оцінювання якості освіти", - заявила Вакуленко.
Вона наголосила, що ніколи не використовувала образливих висловлювань щодо учасників тестування.
Як пояснила директорка УЦОЯО, історія стосується вступниці, якій апеляційна комісія відмовила у реєстрації на НМТ під час додаткового періоду.
За словами Вакуленко, дівчина стверджувала, що не змогла зареєструватися на тестування через технічні проблеми в системі. Однак перевірка журналів роботи сервісу показала, що під час основної реєстрації вона не завершила процедуру оформлення.
В УЦОЯО заявляють, що вступниця не завантажила документ про здобуття повної загальної середньої освіти та не надіслала документи на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти.
Через це, відповідно до встановлених правил, її персональний кабінет згодом був видалений.
Після розгляду поданої апеляції комісія 2 червня ухвалила рішення відмовити у її задоволенні.
За словами директорки УЦОЯО, після цього їй зателефонував чоловік, який представився представником вступниці.
Вакуленко стверджує, що співрозмовник майже десять хвилин тиснув на неї, ображав та погрожував зруйнувати її репутацію і домогтися звільнення.
Під час цієї розмови вона пояснювала причини рішення апеляційної комісії та згадувала листування підлітків, яке адвокати вступниці долучили до матеріалів справи як доказ. Саме з цього листування, за словами Вакуленко, походять нецензурні слова, які тепер намагаються пов'язати з нею.
"Я переконана, що повна версія запису є в особи, яка представилася паном Єгором і яка, імовірно, поширила грубо змонтоване аудіо", - зазначила вона.
Вакуленко повідомила, що вже звернулася до адвокатки та має намір захищати честь і гідність у суді. Крім того, вона подає заяву до поліції щодо захисту честі, гідності та ділової репутації.
Очільниця УЦОЯО також заявила, що після відмови вступниці її неодноразово просили посприяти позитивному вирішенню ситуації. За її словами, з такими проханнями зверталися щонайменше п'ятеро людей, а також один народний депутат.
Водночас вона наголосила, що рішення щодо участі у НМТ ухвалюються виключно відповідно до затверджених правил та не можуть залежати від особистих зв'язків чи стороннього впливу.
10 червня у соціальних мережах поширили аудіозапис, на якому жінка голосом, схожим на голос Тетяни Вакуленко, використовує нецензурні висловлювання під час обговорення ситуації з реєстрацією на НМТ.
Після появи запису в мережі виникла хвиля критики та обговорень щодо можливого ставлення посадовців УЦОЯО до учасників тестування.
Раніше РБК-Україна розповідало про скандал навколо НМТ у Вінниці. Випускниця заявила, що під час тестування комп'ютер зависав, некоректно працювала мишка та виникали проблеми з відображенням завдань, через що вона не встигла повноцінно виконати тест і просить дозволити перескладання. Натомість у регіональному центрі оцінювання повідомили, що перевірка не виявила технічних збоїв. Остаточне рішення щодо можливого допуску абітурієнтки до додаткової сесії має ухвалити УЦОЯО.
Нагадаємо, в Одесі розгорівся скандал через проведення НМТ під час тривалих повітряних тривог. Через постійні перерви тестування розтягнулося майже на 13 годин, а учасники тривалий час перебували в укритті без належного доступу до їжі та води.