Матюки через реєстрацію на НМТ? Директорка УЦОЯО заявила про фейк та звертається до поліції

Головне: Реакція на компромат: Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко назвала "грубо змонтованим" аудіозапис, де вона нібито лається на адресу абітурієнтки. Вона стверджує, що реальну розмову нарізали, щоб знищити її репутацію.

Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко назвала "грубо змонтованим" аудіозапис, де вона нібито лається на адресу абітурієнтки. Вона стверджує, що реальну розмову нарізали, щоб знищити її репутацію. Суть конфлікту: Скандал виник через вступницю, якій відмовили в реєстрації на НМТ у додатковий період.

Скандал виник через вступницю, якій відмовили в реєстрації на НМТ у додатковий період. Шантаж та погрози: Після відмови апеляційної комісії Вакуленко зателефонував чоловік, який 10 хвилин тиснув на неї, ображав та обіцяв звільнення. Крім того, за дівчину просили п'ятеро людей та один нардеп.

Після відмови апеляційної комісії Вакуленко зателефонував чоловік, який 10 хвилин тиснув на неї, ображав та обіцяв звільнення. Крім того, за дівчину просили п'ятеро людей та один нардеп. Звідки нецензурна лексика: Очільниця УЦОЯО пояснила, що під час розмови вона лише цитувала особисте листування підлітків, яке адвокати вступниці самі ж додали до справи як доказ.

Очільниця УЦОЯО пояснила, що під час розмови вона лише цитувала особисте листування підлітків, яке адвокати вступниці самі ж додали до справи як доказ. Захист у суді: Тетяна Вакуленко вже звернулася до адвокатів і подає заяви до суду та поліції, щоб захистити свою честь, гідність і ділову репутацію.

За словами очільниці УЦОЯО, оприлюднений аудіофрагмент не є цілісним записом розмови, а був спеціально змонтований для дискредитації її особисто та Українського центру оцінювання якості освіти.

"Це аудіо є грубо змонтованим. Реальна розмова нарізана в такий спосіб, щоб зруйнувати мою професійну репутацію, завдати мені особистої шкоди, а також негативно вплинути на репутацію Українського центру оцінювання якості освіти", - заявила Вакуленко.

Вона наголосила, що ніколи не використовувала образливих висловлювань щодо учасників тестування.

Через що виник конфлікт

Як пояснила директорка УЦОЯО, історія стосується вступниці, якій апеляційна комісія відмовила у реєстрації на НМТ під час додаткового періоду.

За словами Вакуленко, дівчина стверджувала, що не змогла зареєструватися на тестування через технічні проблеми в системі. Однак перевірка журналів роботи сервісу показала, що під час основної реєстрації вона не завершила процедуру оформлення.

В УЦОЯО заявляють, що вступниця не завантажила документ про здобуття повної загальної середньої освіти та не надіслала документи на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Через це, відповідно до встановлених правил, її персональний кабінет згодом був видалений.

Після розгляду поданої апеляції комісія 2 червня ухвалила рішення відмовити у її задоволенні.

Хто телефонував Вакуленко

За словами директорки УЦОЯО, після цього їй зателефонував чоловік, який представився представником вступниці.

Вакуленко стверджує, що співрозмовник майже десять хвилин тиснув на неї, ображав та погрожував зруйнувати її репутацію і домогтися звільнення.

Під час цієї розмови вона пояснювала причини рішення апеляційної комісії та згадувала листування підлітків, яке адвокати вступниці долучили до матеріалів справи як доказ. Саме з цього листування, за словами Вакуленко, походять нецензурні слова, які тепер намагаються пов'язати з нею.

"Я переконана, що повна версія запису є в особи, яка представилася паном Єгором і яка, імовірно, поширила грубо змонтоване аудіо", - зазначила вона.

Подасть до суду та поліції

Вакуленко повідомила, що вже звернулася до адвокатки та має намір захищати честь і гідність у суді. Крім того, вона подає заяву до поліції щодо захисту честі, гідності та ділової репутації.

Очільниця УЦОЯО також заявила, що після відмови вступниці її неодноразово просили посприяти позитивному вирішенню ситуації. За її словами, з такими проханнями зверталися щонайменше п'ятеро людей, а також один народний депутат.

Водночас вона наголосила, що рішення щодо участі у НМТ ухвалюються виключно відповідно до затверджених правил та не можуть залежати від особистих зв'язків чи стороннього впливу.

Що передувало

10 червня у соціальних мережах поширили аудіозапис, на якому жінка голосом, схожим на голос Тетяни Вакуленко, використовує нецензурні висловлювання під час обговорення ситуації з реєстрацією на НМТ.

Після появи запису в мережі виникла хвиля критики та обговорень щодо можливого ставлення посадовців УЦОЯО до учасників тестування.