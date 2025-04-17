Матюха передав "Охматдиту" ретракторну систему Thompson

Хірурги відділення ургентної хірургії "Охматдиту" отримали ретракторну систему Thompson. Закупівлю комплекту профінансували Фонд Андрія Матюхи та благодійна організація Good Donations.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
Thompson - це хірургічна система, яка застосовується у складних операціях і має низку переваг:
оптимальний огляд операційної зони;
свобода рук для лікаря;
скорочення часу перебування дитини під наркозом;
мінімізація тиску на тканини;
менше фізичне навантаження на хірургів.
Вартість комплекту становить 2 221 000 гривень.
"Ми не розглядали варіантів часткової допомоги. Рішення підтримати лікарню повною системою було очевидним", - зазначив Андрій Матюха.
Фонд зосереджений на підтримці лікарень, закупівлі медичного обладнання та розвитку системи охорони здоров’я. Раніше "Охматдит" уже отримував базовий комплект ретрактора від Good Donations. Тепер - повну систему.
У відділенні проводять понад 300 ургентних втручань щороку. Обладнання дозволить зробити їх ще точнішими та безпечнішими для пацієнтів.
"Це великий крок уперед для всієї команди. Ми вдячні за таку підтримку", - зазначають у лікарні.
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