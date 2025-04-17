Матюха передал "Охматдету" ретракторную систему Thompson

Thompson - это хирургическая система, которая применяется в сложных операциях и обладает рядом преимуществ:

оптимальный обзор операционной зоны;

свобода рук для врача;

сокращение времени пребывания ребенка под наркозом;

минимизация давления на ткани;

меньшая физическая нагрузка на хирургов.

Стоимость комплекта составляет 2 221 000 гривен.

"Мы не рассматривали вариантов частичной помощи. Решение поддержать больницу полной системой было очевидным", - отметил Андрей Матюха.





Фонд сосредоточен на поддержке больниц, закупке медицинского оборудования и развитии системы здравоохранения. Ранее "Охматдет" уже получал базовый комплект ретрактора от Good Donations. Теперь - полную систему.

В отделении проводят более 300 ургентных вмешательств ежегодно. Оборудование позволит сделать их еще более точными и безопасными для пациентов.

"Это большой шаг вперед для всей команды. Мы благодарны за такую поддержку", - отмечают в больнице.