Матюха передал "Охматдету" ретракторную систему Thompson

Хирурги отделения ургентной хирургии "Охматдета" получили ретракторную систему Thompson. Закупку комплекта профинансировали Фонд Андрея Матюхи и благотворительная организация Good Donations.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.
Thompson - это хирургическая система, которая применяется в сложных операциях и обладает рядом преимуществ:
оптимальный обзор операционной зоны;
свобода рук для врача;
сокращение времени пребывания ребенка под наркозом;
минимизация давления на ткани;
меньшая физическая нагрузка на хирургов.
Стоимость комплекта составляет 2 221 000 гривен.
"Мы не рассматривали вариантов частичной помощи. Решение поддержать больницу полной системой было очевидным", - отметил Андрей Матюха.
Фонд сосредоточен на поддержке больниц, закупке медицинского оборудования и развитии системы здравоохранения. Ранее "Охматдет" уже получал базовый комплект ретрактора от Good Donations. Теперь - полную систему.
В отделении проводят более 300 ургентных вмешательств ежегодно. Оборудование позволит сделать их еще более точными и безопасными для пациентов.
"Это большой шаг вперед для всей команды. Мы благодарны за такую поддержку", - отмечают в больнице.
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