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В Донецкой области поселковый глава получил 6 лет тюрьмы за сепаратизм

Новости » Политика    29.03.2019 - 15:07
В Донецкой области поселковый глава получил 6 лет тюрьмы за сепаратизм
Иллюстративное фото (twitter.com Sputnik)

Глава способствовал проведению в поселке референдума о признании легитимности "ДНР"

В Донецкой области главу пгт. Мироновский приговорили к 6 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Решение принял Артемовский городской суд.

"Артемовским городским судом признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти) УК Украины, Мироновского поселкового главу Бахмутского района Донецкой области. По приговору суда экс-чиновнику назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Так, в мае 2014 года поселковый глава, используя свои служебные полномочия, активно способствовал проведению на территории пгт. Мироновский незаконного референдума о признании легитимности так называемой "ДНР". Во время заседания Мироновского поселкового совета он умышленно внес в повестку дня вопрос о предоставлении помещения коммунальной собственности - Мироновского дворца культуры для проведения "референдума" и лично положительно проголосовал за соответствующее решение совета.

"При активном содействии указанного должностного лица, в период с 7 по 11 мая 2014 года, на территории пгт. Мироновский на основании подписанного им решения сельского совета инициативной группой из числа неустановленных досудебным следствием лиц в указанном помещении организован "избирательный участок" и проведен так называемый" референдум", - добавили в прокуратуре.

Напомним, в феврале правоохранители сообщили о подозрении бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимиру Замане в государственной измене.

Как писало РБК-Украина ранее, в ноябре 2018-го прокуратура Автономной Республики Крым (АРК) совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержали гражданина Украины, подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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