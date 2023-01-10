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Матимуть доступ всі пасажири: одна з авіакомпаній оснастить весь флот Starlink

Фото: авіакомпанія "airBaltic " установить на борту своїх літаків Starlink (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Латвійська авіакомпанія "airBaltic " стане першим авіаперевізником Європи, которій установить на борту своїх літаків Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу авіакомпанії.

Як розповіли в компанії, у найближчий час вони планують оснастити весь свій флот Airbus A220-300 системою підключення до Інтернету Starlink від SpaceX.

Після цього кожен пасажир зможе безкоштовно користуватись високошвидкісним інтернетом з моменту входу в літак пасажири.

"Це знаменує собою історичний момент для нашої авіакомпанії та галузі в цілому. Незабаром airBaltic стане першою авіакомпанією в Європі, яка запустить високошвидкісний, безлімітний і безкоштовний супутниковий Інтернет на борту. Ми раді й надалі вдосконалювати наш сервіс для наших пасажирів, які незабаром отримають вигоду від цього підключення до Інтернету на борту наших рейсів у межах мережі airBaltic у Європі та за її межами", - сказав генеральний директор airBaltic Мартін Гаусс.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Тайвань прагне створити національний супутник, який дасть змогу мати супутниковий зв’язок на кшталт Starlink.

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