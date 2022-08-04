Материнская компания Facebook после снижения прибыли намерена продать облигации

Meta Platforms, материнская компания Facebook, сделает свое первое в истории размещение облигаций на фоне снижения прибыли и огромных инвестиций для финансирования своих проектов по разработке виртуальной реальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Продажа облигаций может принести компании от 8,5 до 10 миллиардов долларов. В компании заявили, что направят выручку на капитальные затраты, выкуп акций, приобретения и инвестиции. Meta продает четыре транша облигаций со сроком погашения от пяти до 40 лет.

Выпуск облигаций Meta произойдет после того, как компания опубликовала мрачный прогноз и зафиксировала свое первое в истории квартальное падение выручки из-за снижения продаж цифровой рекламы. Во втором квартале 2022 года свободный денежный поток Meta составил 4,45 млрд долларов по сравнению с 8,51 млрд долларов год назад.