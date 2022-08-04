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Материнська компанія Facebook після зниження прибутку має намір продати облігації

Фото: материнська компанія Facebook має намір продати облігації (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Meta Platforms, материнська компанія Facebook, зробить своє перше в історії розміщення облігацій на тлі зниження прибутку і величезних інвестицій для фінансування своїх проектів з розробки віртуальної реальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Продаж облігацій може принести компанії від 8,5 до 10 мільярдів доларів. У компанії заявили, що направлять виручку на капітальні витрати, викуп акцій, придбання та інвестиції. Meta продає чотири транші облігацій з терміном погашення від п'яти до 40 років.

Випуск облігацій Meta відбудеться після того, як компанія опублікувала похмурий прогноз і зафіксувала своє перше в історії квартальне падіння виручки через зниження продажів цифрової реклами. У другому кварталі 2022 року вільний грошовий потік Meta склав 4,45 млрд доларів порівняно з 8,51 млрд доларів рік тому.

Раніше ми писали, що Facebook вперше в історії зафіксував падіння своїх доходів. Аналітики пов'язують це з глобальним уповільненням економіки і забороною на відстеження даних користувачів на пристроях Apple.

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