Материнська компанія Facebook після зниження прибутку має намір продати облігації

Meta Platforms, материнська компанія Facebook, зробить своє перше в історії розміщення облігацій на тлі зниження прибутку і величезних інвестицій для фінансування своїх проектів з розробки віртуальної реальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Продаж облігацій може принести компанії від 8,5 до 10 мільярдів доларів. У компанії заявили, що направлять виручку на капітальні витрати, викуп акцій, придбання та інвестиції. Meta продає чотири транші облігацій з терміном погашення від п'яти до 40 років.

Випуск облігацій Meta відбудеться після того, як компанія опублікувала похмурий прогноз і зафіксувала своє перше в історії квартальне падіння виручки через зниження продажів цифрової реклами. У другому кварталі 2022 року вільний грошовий потік Meta склав 4,45 млрд доларів порівняно з 8,51 млрд доларів рік тому.