Материнська компанія "Київстару" назавжди пішла з російського ринку

Це означає, що материнська компанія Київстару повністю й остаточно припинила операції на російському ринку.

"Після виконання довгої низки юридичних процедур наш 100% акціонер VEON ставить крапку у відносинах із російським телеком-ринком. Це означатиме зміцнення стратегії розвитку компанії на шести інших ринках, у тому числі в Україні", - прокоментував президент Київстару Олександр Комаров.

Президент найбільшого українського телеком-оператора підкреслив, що зараз Київстар працює у звичному режимі. Комаров підтвердив інвестиційні плани з відбудови телеком-мережі, розвитку цифрових послуг і нових мобільних технологій на суму $600 млн.

Зазначимо, що від початку повномасштабного російського вторгнення інвестиції Київстару в розвиток телеком-ринку України сягнули 8,2 млрд грн.

Оператор сплатив державі 15,2 млрд грн податків. Київстар надав підтримку українським державним структурам, військовикам, органам безпеки та правопорядку розміром понад 1,4 млрд грн, що включає бонуси та безоплатні послуги на суму 577 млн