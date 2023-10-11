Материнская компания "Киевстара" навсегда ушла с российского рынка

Это означает, что материнская компания Киевстар полностью и окончательно прекратила операции на российском рынке.

"После выполнения длинного ряда юридических процедур наш 100% акционер VEON ставит точку в отношениях с российским телеком-рынком. Это означает укрепление стратегии развития компании на шести других рынках, в том числе в Украине", - прокомментировал президент Киевстара Александр Комаров.

Президент крупнейшего украинского телеком-оператора подчеркнул, что сейчас Киевстар работает в штатном режиме. Комаров подтвердил инвестиционные планы по восстановлению телеком-сети, развитию цифровых услуг и новых мобильных технологий на сумму $600 млн.

Отметим, что с начала полномасштабного российского вторжения инвестиции Киевстара в развитие телеком- рынка Украины достигли 8,2 млрд грн.

Оператор уплатил государству 15,2 млрд грн налогов. Киевстар оказал поддержку украинским государственным структурам, военным, правоохранительным органам в размере более 1,4 млрд грн, что включает бонусы и бесплатные услуги на сумму 577 млн грн.