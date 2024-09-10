У матері загиблого військового виманили понад 200 тисяч гривень: що сталось

Що розповіла мати загиблого захисника про шахрайську "схему"

За словами Оксани Грицак, нещодавно з її горя скористались шахраї.

"Я втратила сина Андрія. Він загинув Героєм у ЗСУ, виконуючи бойове розпорядження. Бригада 95. Після цього горя знайшлись шахраї, які виманили в мене 210 грн на пам'ятник", - написала жінка.

Вона уточнила, що йдеться про "шахрайську фірму "Кам'яні справи".

"Вони, приїхавши на замір пам'ятника, підсунули не діючий договір і виманили гроші. Гроші були перераховані через "ПриватБанк". Все це відбувалось у період з 11.01.2024 до 14.01.2024. Надалі кожного дня вони в телефонному режимі затягували час, аж поки я не зрозуміла, що вони шахраї", - розповіла Грицак.

Наданий компанією договір підряду (фото: facebook.com/Оксана Грицак)

Вона додала, що звернулась щодо цієї ситуації в поліцію - написала заяву про шахрайство.

"Результатів від поліції немає. Пам'ятника немає. Грошей немає. Сина героя немає. Кожен мій день - це біль та безвихідь. Тому хочу застерегти людей, щоб не зв'язувались із шахраями "Кам'яні справи". А шахраям хочу побажати, щоб за мої муки пам'ятники стояли в них. Мій син загинув Героєм. А шахраї скористались грошима. І я досі не можу зрозуміти, хто в змозі мені допомогти повернути кошти від шахраїв", - підсумувала матір полеглого бійця та попросила у громадськості розголосу щодо ситуації, яка з нею трапилась.

Допис матері загиблого захисника (скриншот: facebook.com/Оксана Грицак)

Зазначимо, що, згідно з наявною у мережі інформацією, ТзОВ "Кам'яні справи" з міста Бучач Тернопільської області, дійсно займається виробництвом і реалізацією різноманітного спектру продукції з граніту (в тому числі й у сфері ритуальних послуг).