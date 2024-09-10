У матери погибшего военного выманили более 200 тысяч гривен: что произошло

Что рассказала мать погибшего защитника о мошеннической "схеме"

По словам Оксаны Грицак, недавно ее горем воспользовались мошенники.

"Я потеряла сына Андрея. Он погиб Героем в ВСУ, выполняя боевое распоряжение. Бригада 95. После этого горя нашлись мошенники, которые выманили у меня 210 грн на памятник", - написала женщина.

Она уточнила, что речь идет о "мошеннической фирме "Кам'яні справи".

"Они, приехав на замер памятника, подсунули недействительный договор и выманили деньги. Деньги были перечислены через "ПриватБанк". Все это происходило в период с 11.01.2024 по 14.01.2024. В дальнейшем каждый день они в телефонном режиме затягивали время, пока я не поняла, что они мошенники", - рассказала Грицак.

Предоставленный компанией договор подряда (фото: facebook.com/Оксана Грицак)

Она добавила, что обратилась по поводу этой ситуации в полицию - написала заявление о мошенничестве.

"Результатов от полиции нет. Памятника нет. Денег нет. Сына героя нет. Каждый мой день - это боль и безысходность. Поэтому хочу предостеречь людей, чтобы не связывались с мошенниками "Кам'яні справи". А мошенникам хочу пожелать, чтобы за мои мучения памятники стояли у них. Мой сын погиб Героем. А мошенники воспользовались деньгами. И я до сих пор не могу понять, кто в состоянии мне помочь вернуть средства от мошенников", - подытожила мать павшего бойца и попросила у общественности огласки относительно случившейся с ней ситуации.

Публикация матери погибшего защитника (скриншот: facebook.com/Оксана Грицак)

Отметим, что согласно имеющейся в сети информации ООО "Кам'яні справи" из города Бучач Тернопольской области действительно занимается производством и реализацией разнообразного спектра продукции из гранита (в том числе и в сфере ритуальных услуг).