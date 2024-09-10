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У матери погибшего военного выманили более 200 тысяч гривен: что произошло

Вторник 10 сентября 2024 15:10
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У матери погибшего военного выманили более 200 тысяч гривен: что произошло Мать погибшего защитника пожаловалась на мошенников (фото: facebook.com/Оксана Грицак)
Автор: Ирина Костенко

Мать погибшего защитника Украины рассказала о якобы мошенниках, которые наживаются на горе людей и выманивают у родственников деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую публикацию женщины в Facebook.

Что рассказала мать погибшего защитника о мошеннической "схеме"

По словам Оксаны Грицак, недавно ее горем воспользовались мошенники.

"Я потеряла сына Андрея. Он погиб Героем в ВСУ, выполняя боевое распоряжение. Бригада 95. После этого горя нашлись мошенники, которые выманили у меня 210 грн на памятник", - написала женщина.

Она уточнила, что речь идет о "мошеннической фирме "Кам'яні справи".

"Они, приехав на замер памятника, подсунули недействительный договор и выманили деньги. Деньги были перечислены через "ПриватБанк". Все это происходило в период с 11.01.2024 по 14.01.2024. В дальнейшем каждый день они в телефонном режиме затягивали время, пока я не поняла, что они мошенники", - рассказала Грицак.

У матери погибшего военного выманили более 200 тысяч гривен: что произошлоУ матери погибшего военного выманили более 200 тысяч гривен: что произошло

Предоставленный компанией договор подряда (фото: facebook.com/Оксана Грицак)

Она добавила, что обратилась по поводу этой ситуации в полицию - написала заявление о мошенничестве.

"Результатов от полиции нет. Памятника нет. Денег нет. Сына героя нет. Каждый мой день - это боль и безысходность. Поэтому хочу предостеречь людей, чтобы не связывались с мошенниками "Кам'яні справи". А мошенникам хочу пожелать, чтобы за мои мучения памятники стояли у них. Мой сын погиб Героем. А мошенники воспользовались деньгами. И я до сих пор не могу понять, кто в состоянии мне помочь вернуть средства от мошенников", - подытожила мать павшего бойца и попросила у общественности огласки относительно случившейся с ней ситуации.

У матери погибшего военного выманили более 200 тысяч гривен: что произошлоУ матери погибшего военного выманили более 200 тысяч гривен: что произошло

Публикация матери погибшего защитника (скриншот: facebook.com/Оксана Грицак)

Отметим, что согласно имеющейся в сети информации ООО "Кам'яні справи" из города Бучач Тернопольской области действительно занимается производством и реализацией разнообразного спектра продукции из гранита (в том числе и в сфере ритуальных услуг).

Как мошенники обманывают украинцев

Напомним, ранее мы рассказывали, что мошенники, несмотря на войну, вернулись к старым схемам обмана украинцев.

Они могут подходить к людям прямо на улицах, прикасаться, манипулировать и выманивать желаемое. В таких ситуациях важно уметь отказать и не сомневаться, ведь злоумышленник это сразу увидит и использует.

Психологи утверждают, что любое неожиданное поведение и реакция собьет уличных мошенников с толку. Вы даже можете использовать их методы: погадать на картах, предсказать будущее и т.д.

Читайте также о мошенниках на войне - как лидерство и волонтерство некоторые могут использовать в собственных целях.

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