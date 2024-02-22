Матері Навального показали тіло сина: похорони хочуть зробити таємними

Матері так званого російського опозиціонера Олексія Навального Людмилі вчора, 21 лютого, показали тіло сина. Для цього її таємно відвозили до моргу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Навальної.

Вона розповіла, що майже добу провела зі слідчими та криміналістами у будівлі слідчого комітету російського міста Салехарда.

"Вчора ввечері вони таємно відвезли мене до моргу, де показали тіло Олексія. Слідчі стверджують, що відомі причини смерті та готові всі медичні та юридичні документи", - додала Навальна.

За її словами, за законом тіло Олексія Навального їй мали віддати відразу, але не зробили цього досі. Натомість правоохоронці "шантажують її та ставлять умови, де, коли і як має бути похований" її син.

"Вони хочуть, щоб це було зроблено таємно, без прощання. Вони хочуть привезти мене на околиці цвинтаря до свіжої могили та сказати: ось тут лежить ваш син", - розповіла вона.

При цьому, за словами Навальної, їй погрожують, що якщо вона не погодиться на таємні похорони, з "тілом її сина щось станеться".

Смерть Навального

Нагадаємо, 16 лютого управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть російського "опозиціонера" Олексія Навального у виправній колонії. Там він відбував свій термін.

Російські ЗМІ повідомляли, що у Навального нібито відірвався тромб під час прогулянки.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що "опозиціонера" було вбито російським диктатором Володимиром Путіним, як і тисячі інших закатованих.

Більш детально про смерть Навального - у матеріалі РБК-Україна.