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Матери Навального показали тело сына: похороны хотят сделать тайными

Четверг 22 февраля 2024 18:38
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Матери Навального показали тело сына: похороны хотят сделать тайными Фото: Алексей Навальный (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Матери так называемого российского оппозиционера Алексея Навального Людмиле вчера, 21 февраля, показали тело сына. Для этого ее тайно отвозили в морг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Навальной.

Она рассказала, что почти сутки провела со следователями и криминалистами в здании следственного комитета российского города Салехарда.

"Вчера вечером они тайно отвезли меня в морг, где показали тело Алексея. Следователи утверждают, что известны причины смерти и готовы все медицинские и юридические документы", - добавила Навальная.

По ее словам, по закону тело Алексея Навального ей должны были отдать сразу, но не сделали этого до сих пор. Вместо этого правоохранители "шантажируют ее и ставят условия, где, когда и как должен быть похоронен" ее сын.

"Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. Они хотят привезти меня на окраину кладбища к свежей могиле и сказать: вот здесь лежит ваш сын", - рассказала она.

При этом, по словам Навальной, ей угрожают, что если она не согласится на тайные похороны, с "телом ее сына что-то случится".

Смерть Навального

Напомним, 16 февраля управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти российского "оппозиционера" Алексея Навального в исправительной колонии. Там он отбывал свой срок.

Российские СМИ сообщали, что у Навального якобы оторвался тромб во время прогулки.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "оппозиционер" был убит российским диктатором Владимиром Путиным, как и тысячи других замученных.

Более детально о смерти Навального - в материале РБК-Украина.

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