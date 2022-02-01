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Матчи украинских баскетбольных клубов в еврокубках перенесли из-за коронавируса

Новина українською →
Украина, Вторник 01 февраля 2022 15:04
Матчи украинских баскетбольных клубов в еврокубках перенесли из-за коронавируса Фото: баскетболисты "Прометея" (prometeybc.com)
Автор: Андрей Вырва

Матчи БК "Прометей" в Лиге чемпионов и БК "Киев-Баскет" в Кубке Европы ФИБА перенесены из-за вспышки Covid-19 в украинских клубах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные сайты "Прометея" и "Киев-Баскета".

Матч баскетбольной Лиги чемпионов между украинским БК "Прометей" и румынским БК "Клуж-Напока", который должен был состояться 1 февраля в Запорожье, перенесен.

Девять игроков и три тренера БК "Прометей" получили положительные тесты на коронавирус.

Матч против румынского клуба будет сыгран 3 марта в Киеве.

Также не состоится матч Кубка Европы ФИБА между БК "Киев-Баскет" и итальянской БК "Реджана", который был намечен на 2 февраля в Италии.

В киевском клубе произошла вспышка коронавируса, подтверждены девять положительных тестов среди игроков и тренерского штаба.

В частности, положительные результаты получили игроки Эйвери Вудсон, Джилан Вашингтон, Джефф Гарретт, Бернард Томпсон и Андрей Войналович.

Также положительные тесты у главного тренера Айнарса Багатскиса, помощников Алексея Рубана и Ренатаса Курилионокаса и тренера по физической подготовке Александра Томаревского.

Новая дата матча "Киев-Баскет" – "Реджана" будет объявлена ​​позже.

Напомним, что "Прометей" в раунде плей-ин одолел израильский "Хапоэль" и прошел в топ-16 Лиги чемпионов.

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