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Матчі українських баскетбольних клубів у єврокубках перенесли через коронавірус

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Україна, Вівторок 01 лютого 2022 15:04
Матчі українських баскетбольних клубів у єврокубках перенесли через коронавірус Фото: баскетболісти "Прометея" (prometeybc.com)
Автор: Андрій Вирва

Матчі БК "Прометей" в Лізі чемпіонів та БК "Київ-Баскет" в Кубку Європи ФІБА перенесені через спалах Covid-19 в українських клубах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційні сайти "Прометея" та "Київ-Баскета".

Матч баскетбольної Ліги чемпіонів між українським БК "Прометей" та румунським БК "Клуж-Напока", який мав відбутися 1 лютого в Запоріжжі, перенесено.

Дев’ять гравців та три тренери БК "Прометей" отримали позитивні тести на коронавірус.

Матч проти румунського клубу буде зіграно 3 березня в Києві.

Також не відбудеться матч Кубку Європи ФІБА між БК "Київ-Баскет" та італійською БК "Реджана", який був запланований на 2 лютого в Італії.

В київському клубі стався спалах коронавірусу, підтверджені дев’ять позитивних тестів серед гравців та тренерського штабу.

Зокрема, позитивні результати отримали гравці Ейвері Вудсон, Джилан Вашингтон, Джефф Гарретт, Бернард Томпсон та Андрій Войналович.

Також позитивні тести у головного тренера Айнарса Багатскіса, помічників Олексія Рубана та Ренатаса Куріліонокаса та тренера з фізичної підготовки Олександра Томаревського.

Нова дата матчу "Київ-Баскет" - "Реджана" буде оголошена пізніше.

Нагадаємо, що "Прометей" в раунді плей-ін здолав ізраїльський "Хапоель" та пройшов до топ-16 Ліги чемпіонів.

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