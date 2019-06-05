Матчи под эгидой УЕФА на этой неделе начнутся с минуты молчания

В связи с уходом из жизни бывшего президента УЕФА Леннарта Юханссона на всех матчах под эгидой УЕФА на этой неделе пройдет минута молчания. Об этом сообщается на сайте организации.

"УЕФА и европейский футбол глубоко опечалены кончиной Леннарта Юханссона. Я хотел бы выразить свои искренние соболезнования его семье и близким, а также Шведской футбольной ассоциации в связи с тяжелой утратой", - сказал президент УЕФА Александар Чеферин.

С 5 по 9 июня состоятся поединки Лиги наций, европейской квалификации и молодежного первенства Европы.

Пост президента союза швед занимал на протяжение 17 лет - с 1990 по 2007 год. Он также некоторое время был вице-президентом ФИФА. В его честь назван трофей юношеской лиги УЕФА

Напомним, в 2017 году умер ключевой фигурант дела о коррупции в ФИФА Блейзер.