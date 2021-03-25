Матчи Евро-2020 в Дании пройдут с фанатами, будут пускать около 12 тысяч человек на матч

Министр культуры Дании Джой Могенсен подтвердила готовность правительства разрешить допуск на каждый матч около 11-12 тысяч болельщиков на матчи главного европейского турнира среди сборных.

В то же время, в стране ждут, будет ли достаточно этого числа, чтобы удовлетворить запросы УЕФА при утверждении городов, в которых состоятся матчи. Организация фактически требует как критерий, чтобы в городах-хозяевах матчи проходили со зрителями на трибунах.

Ожидается, что конечное решение по городах, которые примут матчи чемпионата Европы, будет принято в апреле.

В Копенгагене матчи Евро-2020 примет стадион "Паркен", который может вместить 38 тысяч человек. На нем пройдут три матча группы D с участием сборной Дании (против Бельгии, Финляндии и России), а также одна игра 1/8 финала турнира.