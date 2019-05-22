На матче "Шахтер" - "Динамо" ожидается аншлаг

Поединок 30 тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" соберет почти полный стадион "Металлист". Об этом Футбол NEWS.

На грядущую встречу реализовано уже около 30 тысяч билетов. Отметим, что харьковский стадион вмещает 40 003 зрителей, а это значит, что на матче ожидается аншлаг.

Отмечается, что на южную трибуну закрыта продажа билетов, так как на ней будет растянута символическая футболка с изображением выигранных трофеев донецкого клуба.

"Шахтер" проведет церемонию награждения золотыми медалями после игры с "Динамо", также на ОСК "Металлист" планируется праздничный концерт.

Напомним, "Шахтер" выйдет на матч в статусе самого титулованного клуба в истории независимой Украины. В активе дончан 34 трофеи, что ровно на один больше, чем у "Динамо".