Матч усіх зірок НХЛ, Дербі Італії та Турнір шести націй: анонс вихідних у спорті

"Мемфіс" – "Голден Стейт"

3 лютого, 03:00, Мемфіс, "ФедЕксФорум", телетрансляція на Setanta Sports

У штаті Теннессі зійдуться команди, що несподівано для всіх опинилися в когорті невдах сезону НБА. Та якщо "Мемфіс" підкосила дискваліфікація і травма Джа Моранта, то проблеми "Ворріорз" значно глибші. Вочевидь, "Голден Стейт" не розпочав вчасну перебудову чемпіонської команди. Тепер обидва колективи ризикують пролетіти повз плей-офф. "Гріззліс" у разі перемоги потягнуть каліфорнійців до себе на дно Західної конференції.

Італія – Англія

3 лютого, 16:15, Рим, "Стадіо Олімпіко", телетрансляція на Viaplay

Не встигли шанувальники регбі отямитися від результатів ЧС-2023, як на старт виходить культовий Турнір шести націй. Другий ігровий день відкриватимуть у Вічному місті, де бронзовий медаліст Мундіалю Англія екзаменуватиме господарів. Для збірної Італії цьогорічний кубок – 25-й в історії. "Адзуррі" за цей час перемагали Шотландію, Уельс, Францію і навіть Ірландію. І лише з англійцями рекорд катастрофічний – 30 поразок за 30 матчів.

Фото: Збірна Англії – найважчий опонент для Італії багато років (facebook.com/Federugby)

Матч усіх зірок НХЛ

3 лютого, 22:00, Торонто, "Скоушабенк Арена", телетрансляція на Setanta Sports

НХЛ випало відкривати насичений заокеанський місяць спортивних суперподій. Перед футбольним Супербоулом і Матчем усіх зірок НБА ключки схрестять елітні хокеїсти. Цьогоріч капітанами команд стали Коннор Макдевід, Нейтан Маккіннон, Остон Меттьюс і Квінн Х'юз. У півфіналах зустрінуться колективи першого з другим і третього з четвертим. Переможці розіграють звання переможця у фіналі. Торік тріумфувала збірна Атлантичного дивізіону, та принцип географії тепер відкинули.

"Арсенал" – "Ліверпуль"

4 лютого, 18:30, Лондон, "Емірейтс", телетрансляція на Setanta Sports

Претенденти на титул АПЛ зійдуться в столиці. Поки "Манчестер Сіті" шукатиме підходи до воріт "Брентфорда", Мікель Артета з "канонірами" намагатиметься взяти реванш у "Ліверпуля" за виліт із Кубка Англії. Для гучного підтвердження чемпіонських амбіцій "Арсеналу" вистачить перемоги з будь-яким рахунком. Лондонцям після грудневої кризи варто набирати максимум у кожному новому матчі. А конкуренти рано чи пізно теж втратять. Та й Мохамеда Салаха немає...

Фото: Нічия "Арсенала" та "Ліверпуля" втішить "Манчестер Сіті" (premierleague.com)

"Інтер" – "Ювентус"

4 лютого, 21:45, Мілан, "Джузеппе Меацца", трансляція на MEGOGO

Найпринциповіше протистояння Італії цьогоріч набуло неабиякого турнірного значення. За 16 турів до кінця чемпіонату "Інтер" на одне очко попереду та з матчем у запасі. Отже, перемога "нерадзуррі" здатна якщо не поховати всю інтригу в боротьбі за Скудетто, то всерйоз похитнути віру "Юве" та його фанатів у титул. Щоправда, чимало залежатиме від налаштування команд. Восени і міланці, і туринці надто боялися програти, тож прогнозовано закінчили нічиєю.