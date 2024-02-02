Матч всех звезд НХЛ, Дерби Италии и Турнир шести наций: анонс выходных в спорте

Матч-спасение сезона для неудачников Национальной баскетбольной ассоциации, старт регбийного Турнира шести наций, заокеанское хоккейное шоу, футбольные сражение лидеров чемпионата Англии и принципиальное противостояние Апеннин состоятся в грядущий уикенд.
Краткий анонс главных спортивных событий ближайших выходных – в материале РБК-Украина.
3 февраля, 03:00, Мемфис, "ФедЭксФорум", телетрансляция на Setanta Sports
В штате Теннесси сойдутся команды, которые неожиданно для всех оказались в когорте неудачников сезона НБА. Но если "Мемфис" подкосила дисквалификация и травма Джа Моранта, то проблемы "Уорриорз" значительно глубже. Очевидно, "Голден Стэйт" не приступил к своевременной перестройке чемпионской команды. Теперь оба коллектива рискуют пролететь мимо плей-офф. "Гриззлис" в случае победы потянут калифорнийцев к себе на дно Западной конференции.
3 февраля, 16:15, Рим, "Стадио Олимпико", телетрансляция на Viaplay
Не успели поклонники регби прийти в себя от результатов ЧМ-2023, как на старт выходит культовый Турнир шести наций. Второй игровой день будут открывать в Вечном городе, где бронзовый медалист Мундиаля Англия будет экзаменовать хозяев. Для сборной Италии кубок этого года – 25-й в истории. "Адзурри" за это время побеждали Шотландию, Уэльс, Францию и даже Ирландию. И только с англичанами рекорд катастрофический – 30 поражений за 30 матчей.
Фото: Сборная Англии – самый тяжелый оппонент для Италии много лет (facebook.com/Federugby)
3 февраля, 22:00, Торонто, "Скоушабэнк Арена", телетрансляция на Setanta Sports
НХЛ выпало открывать насыщенный заокеанский месяц спортивных суперсобытий. Перед футбольным Супербоулом и Матчем всех звезд НБА клюшки скрестят элитные хоккеисты. В этом году капитанами команд стали Коннор Макдэвид, Натан Маккиннон, Остон Мэттьюс и Куинн Хьюз. В полуфиналах встретятся коллективы первого со вторым и третьего с четвертым. Победители разыграют звание победителя в финале. В прошлом году триумфовала сборная Атлантического дивизиона, но принцип географии теперь отвергли.
4 февраля, 18:30, Лондон, "Эмирейтс", телетрансляция на Setanta Sports
Претенденты на титул АПЛ сойдутся в столице. Пока "Манчестер Сити" будет искать подходы к воротам "Брентфорда", Микель Артета с "канонирами" попытается взять реванш у "Ливерпуля" за вылет из Кубка Англии. Для громкого подтверждения чемпионских амбиций "Арсеналу" хватит победы с любым счетом. Лондонцам после декабрьского кризиса следует набирать максимум в каждом новом матче. А конкуренты рано или поздно тоже потеряют. Да и Мохамеда Салаха нет...
Фото: Ничья "Арсенала" и "Ливерпуля" утешит "Манчестер Сити" (premierleague.com)
4 февраля, 21:45, Милан, "Джузеппе Меацца", трансляция на MEGOGO
Самое принципиальное противостояние Италии в этом году приобрело незаурядное турнирное значение. За 16 туров до конца чемпионата "Интер" на одно очко впереди и с матчем в запасе. Итак, победа "нерадзурри" способна если не похоронить всю интригу в борьбе за Скудетто, то всерьез поколебать веру "Юве" и его фанатов в титул. Правда, многое будет зависеть от настроя команд. Осенью и миланцы, и туринцы слишком боялись проиграть, так что прогнозируемо закончили ничьей.
К слову, накануне "Феррари" оформила сенсационный переход Хэмилтона на сезон-2025.
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