На матч Украина-Босния пустят только вакцинированных или с тестом на COVID

Посетить матч Украина-Босния и Герцеговина, который пройдет 12 октября на стадионе "Арена Львов", можно только при наличии паспорта вакцинации или теста на коронавирус. При этом из-за карантинных ограничений спортивная арена будет заполнена только на две трети.

"Сегодня, 6 октября, состоялось внеочередное заседание региональной комиссии ТЭБ и ЧС. Среди рассмотренных вопросов - обеспечение должного проведения квалификационного матча ЧМ-2022", - говорится в сообщении.

По итогам совещания принято решение допустить болельщиков на матч только при наличии:

отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, который был сделан не более 72 часов до начала игры;

экспресс-теста на определение антигена коронавируса, сделанного не более 72 часов до начала матча;

документа, подтверждающий получение полного курса вакцинации от коронавируса.

Администрация стадиона напомнила, что на матче болельщикам необходимо быть в медицинских масках. Также им придется пройти температурный скрининг.

"Продажа билетов на квалификационный матч проходит исключительно онлайн", - напомнили в пресс-службе.

Также отмечается, что из-за введенных карантинных ограничений "желтой" зоны стадион будет заполнен не более чем на две трети.