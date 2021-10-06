На матч Украина-Босния пустят только вакцинированных или с тестом на COVID
Посетить матч Украина-Босния и Герцеговина, который пройдет 12 октября на стадионе "Арена Львов", можно только при наличии паспорта вакцинации или теста на коронавирус. При этом из-за карантинных ограничений спортивная арена будет заполнена только на две трети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Арена Львов".
"Сегодня, 6 октября, состоялось внеочередное заседание региональной комиссии ТЭБ и ЧС. Среди рассмотренных вопросов - обеспечение должного проведения квалификационного матча ЧМ-2022", - говорится в сообщении.
По итогам совещания принято решение допустить болельщиков на матч только при наличии:
- отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, который был сделан не более 72 часов до начала игры;
- экспресс-теста на определение антигена коронавируса, сделанного не более 72 часов до начала матча;
- документа, подтверждающий получение полного курса вакцинации от коронавируса.
Администрация стадиона напомнила, что на матче болельщикам необходимо быть в медицинских масках. Также им придется пройти температурный скрининг.
"Продажа билетов на квалификационный матч проходит исключительно онлайн", - напомнили в пресс-службе.
Также отмечается, что из-за введенных карантинных ограничений "желтой" зоны стадион будет заполнен не более чем на две трети.
Напомним, матч Украина - Босния и Герцеговина запланирован на 12 октября. Игра пройдет во Львове на "Арена Львов" в 21:45.