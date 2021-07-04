Матч Украина - Англия в главной киевской фан-зоне смотрели 13 тысяч человек. Футбол транслировали на большом экране на Спортивной площади.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на Укринформ .

Именно там находится один из самых больших светодиодных экранов Европы. Болельщики начали приходить заранее, чтобы также посмотреть трансляцию матча Чехия - Дания. Фанаты приходили целыми семьями, вместе с маленькими детьми, пораньше, чтобы занять наиболее выгодные места.

Перед началом футбола присутствующие могли послушать мини-концерт с участием Ярмака. После того как прозвучал гимн Украины и арбитр дал стартовый свисток - киевляне начали активно поддерживать украинскую сборную, скандировали "Украина" и даже устроили небольшое пиротехническое шоу.