Матч Украина - Англия в главной киевской фан-зоне смотрели 13 тысяч человек. Футбол транслировали на большом экране на Спортивной площади.
Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на Укринформ.
Именно там находится один из самых больших светодиодных экранов Европы. Болельщики начали приходить заранее, чтобы также посмотреть трансляцию матча Чехия - Дания. Фанаты приходили целыми семьями, вместе с маленькими детьми, пораньше, чтобы занять наиболее выгодные места.
Перед началом футбола присутствующие могли послушать мини-концерт с участием Ярмака. После того как прозвучал гимн Украины и арбитр дал стартовый свисток - киевляне начали активно поддерживать украинскую сборную, скандировали "Украина" и даже устроили небольшое пиротехническое шоу.
Напомним, что главный тренер сборной Украины заявил, что у англичан было большое преимущество на втором этаже.
Также стало известно, что большинство украинцев смотрят Евро-2020, а треть верят в победу сборной Украины в турнире.