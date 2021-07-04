RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Матч Україна - Англія у головній київській фан-зоні дивилися 13 тисяч осіб

Автор: РБК-Україна

Матч Україна - Англія в головній київській фан-зоні дивилися 13 тисяч осіб. Футбол транслювали на великому екрані на Спортивній площі.

Про це повідомляє "РБК Украина" з посиланням на Укрінформ.

Саме там знаходиться один з найбільших світлодіодних екранів Європи. Вболівальники почали приходити заздалегідь, щоб також подивитися трансляцію матчу Чехія - Данія. Фанати приходили цілими сім'ями, разом з маленькими дітьми, раніше, щоб зайняти найбільш вигідні місця.

Перед початком футболу присутні могли послухати міні-концерт за участю Ярмака. Після того як пролунав гімн України та арбітр дав стартовий свисток - кияни почали активно підтримувати українську збірну, скандували "Україна" і навіть влаштували невелике піротехнічне шоу.

Нагадаємо, що головний тренер збірної України заявив, що в англійців була велика перевага на другому поверсі.

Також стало відомо, що більшість українців дивляться Євро-2020, а третина вірять у перемогу збірної України в турнірі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол