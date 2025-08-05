Матч Світоліної вже цієї ночі: де дивитися бій з Осакою у Монреалі

Українська тенісистка Еліна Світоліна цієї ночі зіграє у чвертьфіналі престижного турніру WTA 1000 у Монреалі. Її суперницею стане експерша ракетка світу, японська зірка Наомі Осака.

Де і коли дивитися матч 1/4 повідомляє РБК-Україна .

Світоліна у Монреалі

Свій шлях на канадських кортах Світоліна розпочала з другого раунду. Спершу вона переграла Каміллу Рахімову (7:5, 6:2), після чого розгромила Анну Калінську (6:1, 6:1).

У матчі четвертого кола українка продемонструвала впевнену гру проти американки Аманди Анісімової (6:4, 6:1).

У 2025 році Світоліна вже здобула 14 перемог у 20 матчах на харді. Вихід до півфіналу дозволить їй піднятися в рейтингу WTA ще на дві позиції, а в разі титулу, повернутися до топ-10.

Відновлення Осаки

Колишня перша ракетка світу Наомі Осака поступово повертає форму. На старті сезону вона вийшла до фіналу в Окленді, але знялася через пошкодження.

У Монреалі японка стартувала з перемоги над Аріаною Арсено (6:4, 6:2). У драматичному матчі проти Людмили Самсонової вона відіграла три матчболи, виграла другий сет на тайбрейку, а потім довела справу до перемоги (3:6, 7:6, 6:3).

У наступних колах Осака не залишила шансів латвійкам Альоні Остапенко (6:2, 6:4) та Анастасії Севастовій (6:1, 6:0).

Статистика особистих зустрічей: хто кого?

Тенісистки зустрічалися між собою 7 разів. Чотири матчі виграла японка, а Світоліна була сильнішою у трьох випадках.

Їхня остання очна зустріч відбулася у 2024 році, тоді перемогла Осака (6:2, 7:6).

Чого чекати від поєдинку: коментарі та прогнози

Матч очікується надзвичайно конкурентним. Букмекери віддають невелику перевагу українці, з огляду на її поточну стабільну форму та впевнені виступи на турнірі.

Світоліна діє впевнено та стабільно, у той час, як Осака ще шукає оптимальний ритм після паузи. Коефіцієнт на перемогу українки становить 1.67.

Де і коли дивитися матч

Чвертьфінальний поєдинок турніру серії WTA 1000 у Монреалі між Еліною Світоліною та Наомі Осакою відбудеться у ніч на 6 серпня. Зустріч запланована на 5 серпня за місцевим часом та орієнтовно розпочнеться о 02:30 за київським часом.

Матч відбудеться на центральному корті (Centre Court) і стане третім запуском ігрового дня, після поєдинку між Кларою Таусон та Медісон Кіз.

Турнір серії WTA 1000 у Монреалі відбувається на швидкому хардовому покритті. Загальний призовий фонд змагань понад 5 мільйонів доларів США.

Офіційним транслятором турніру WTA 1000 у Монреалі в Україні є Setanta Sports. Матчі у прямому ефірі будуть доступні на OTT-платформі Setanta Sports, а також на телеканалі Setanta Sports+.