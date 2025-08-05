ua en ru
Вт, 05 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Матч Світоліної вже цієї ночі: де дивитися бій з Осакою у Монреалі

Вівторок 05 серпня 2025 10:15
UA EN RU
Матч Світоліної вже цієї ночі: де дивитися бій з Осакою у Монреалі Еліна Світолна (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Еліна Світоліна цієї ночі зіграє у чвертьфіналі престижного турніру WTA 1000 у Монреалі. Її суперницею стане експерша ракетка світу, японська зірка Наомі Осака.

Де і коли дивитися матч 1/4 повідомляє РБК-Україна.

Світоліна у Монреалі

Свій шлях на канадських кортах Світоліна розпочала з другого раунду. Спершу вона переграла Каміллу Рахімову (7:5, 6:2), після чого розгромила Анну Калінську (6:1, 6:1).

У матчі четвертого кола українка продемонструвала впевнену гру проти американки Аманди Анісімової (6:4, 6:1).

У 2025 році Світоліна вже здобула 14 перемог у 20 матчах на харді. Вихід до півфіналу дозволить їй піднятися в рейтингу WTA ще на дві позиції, а в разі титулу, повернутися до топ-10.

Відновлення Осаки

Колишня перша ракетка світу Наомі Осака поступово повертає форму. На старті сезону вона вийшла до фіналу в Окленді, але знялася через пошкодження.

У Монреалі японка стартувала з перемоги над Аріаною Арсено (6:4, 6:2). У драматичному матчі проти Людмили Самсонової вона відіграла три матчболи, виграла другий сет на тайбрейку, а потім довела справу до перемоги (3:6, 7:6, 6:3).

У наступних колах Осака не залишила шансів латвійкам Альоні Остапенко (6:2, 6:4) та Анастасії Севастовій (6:1, 6:0).

Статистика особистих зустрічей: хто кого?

Тенісистки зустрічалися між собою 7 разів. Чотири матчі виграла японка, а Світоліна була сильнішою у трьох випадках.

Їхня остання очна зустріч відбулася у 2024 році, тоді перемогла Осака (6:2, 7:6).

Чого чекати від поєдинку: коментарі та прогнози

Матч очікується надзвичайно конкурентним. Букмекери віддають невелику перевагу українці, з огляду на її поточну стабільну форму та впевнені виступи на турнірі.

Світоліна діє впевнено та стабільно, у той час, як Осака ще шукає оптимальний ритм після паузи. Коефіцієнт на перемогу українки становить 1.67.

Де і коли дивитися матч

Чвертьфінальний поєдинок турніру серії WTA 1000 у Монреалі між Еліною Світоліною та Наомі Осакою відбудеться у ніч на 6 серпня. Зустріч запланована на 5 серпня за місцевим часом та орієнтовно розпочнеться о 02:30 за київським часом.

Матч відбудеться на центральному корті (Centre Court) і стане третім запуском ігрового дня, після поєдинку між Кларою Таусон та Медісон Кіз.

Турнір серії WTA 1000 у Монреалі відбувається на швидкому хардовому покритті. Загальний призовий фонд змагань понад 5 мільйонів доларів США.

Офіційним транслятором турніру WTA 1000 у Монреалі в Україні є Setanta Sports. Матчі у прямому ефірі будуть доступні на OTT-платформі Setanta Sports, а також на телеканалі Setanta Sports+.

Нагадаємо, що Марта Костюк достроково завершила виступ на цьому турнірі. Українка знялася через травму у другому сеті матчу четвертого кола проти Єлени Рибакіної з Казахстану.

Також читайте, як польська тенісистка Іга Швьонтек побила рекорд WTA.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Еліна Світоліна
Новини
Удар РФ по залізниці в Лозовій: пошкоджено вокзал, є загиблий і поранені (відео)
Удар РФ по залізниці в Лозовій: пошкоджено вокзал, є загиблий і поранені (відео)
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському