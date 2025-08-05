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Матч Свитолиной уже этой ночью: где смотреть бой с Осакой в Монреале

Вторник 05 августа 2025 10:15
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Матч Свитолиной уже этой ночью: где смотреть бой с Осакой в Монреале Элина Свитолна (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Элина Свитолина этой ночью сыграет в четвертьфинале престижного турнира WTA 1000 в Монреале. Ее соперницей станет экс-первая ракетка мира, японская звезда Наоми Осака.

Где и когда смотреть матч 1/4 сообщает РБК-Украина.

Свитолина в Монреале

Свой путь на канадских кортах Свитолина начала со второго раунда. Сперва она переиграла Камиллу Рахимову (7:5, 6:2), после чего разгромила Анну Калинскую (6:1, 6:1).

В матче четвертого круга украинка продемонстрировала уверенную игру против американки Аманды Анисимовой (6:4, 6:1).

В 2025 году Свитолина уже одержала 14 побед в 20 матчах на харде. Выход в полуфинал позволит ей подняться в рейтинге WTA еще на две позиции, а в случае титула, вернуться в топ-10.

Восстановление Осаки

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака постепенно возвращает форму. На старте сезона она вышла в финал в Окленде, но снялась из-за повреждения.

В Монреале японка стартовала с победы над Арианой Арсено (6:4, 6:2). В драматичном матче против Людмилы Самсоновой она отыграла три матчбола, выиграла второй сет на тайбрейке, а затем довела дело до победы (3:6, 7:6, 6:3).

В следующих кругах Осака не оставила шансов латвийкам Алене Остапенко (6:2, 6:4) и Анастасии Севастовой (6:1, 6:0).

Статистика личных встреч: кто кого?

Теннисистки встречались между собой 7 раз. Четыре матча выиграла японка, а Свитолина была сильнее в трех случаях.

Их последняя очная встреча состоялась в 2024 году, тогда победила Осака (6:2, 7:6).

Чего ждать от поединка: комментарии и прогнозы

Матч ожидается чрезвычайно конкурентным. Букмекеры отдают небольшое преимущество украинке, учитывая ее текущую стабильную форму и уверенные выступления на турнире.

Свитолина действует уверенно и стабильно, в то время, как Осака еще ищет оптимальный ритм после паузы. Коэффициент на победу украинки составляет 1.67.

Где и когда смотреть матч

Четвертьфинальный поединок турнира серии WTA 1000 в Монреале между Элиной Свитолиной и Наоми Осакой состоится в ночь на 6 августа. Встреча запланирована на 5 августа по местному времени и ориентировочно начнется в 02:30 по киевскому времени.

Матч состоится на центральном корте (Centre Court) и станет третьим запуском игрового дня, после поединка между Кларой Таусон и Мэдисон Киз.

Турнир серии WTA 1000 в Монреале проходит на быстром хардовом покрытии. Общий призовой фонд соревнований более 5 миллионов долларов США.

Официальным транслятором турнира WTA 1000 в Монреале в Украине является Setanta Sports. Матчи в прямом эфире будут доступны на OTT-платформе Setanta Sports, а также на телеканале Setanta Sports+.

Напомним, что Марта Костюк досрочно завершила выступление на этом турнире. Украинка снялась из-за травмы во втором сете матча четвертого круга против Елены Рыбакиной из Казахстана.

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Теннис Элина Свитолина
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