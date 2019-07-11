Матч Свитолиной в полуфинале откроет игровой день на Уимблдоне

Первая ракетка Украины и восьмая в мире Элина Свитолина дебютирует в полуфинале турнира "Большого шлема" (Grand Slam). Как сообщает портал "Большой теннис Украины", за путевку в финал Уимблдона она сразится с румынкой Симоной Халеп (7 в рейтинге WTA).

Их поединок пройдет первым запуском на Центральном корте и начнется в 15:00 по киевскому времени. Это первая игра в карьере для украинки на главном корте британского турнира.

Это будет девятая встреча теннисисток в карьере, по четыре победы в активе каждой. В последний раз теннисистки играли между собой в феврале этого года на турнире в Дохе, где победу одержала румынка.

При этом есть один интересный фактор: Свитолина и Халеп никогда не встречались на травяном покрытии.

Вторыми свой полуфинал проведут Серена Уильямс (США, 11 в рейтинге WTA) и Барбора Стрыцова (Чехия, 54 в рейтинге WTA). Начало ориентировочно в 16:30 по Киевую.

Напомним, Свитолина, оформив путевку в полуфинал Уимблдона, установила личный и национальный рекорд в женском одиночном разряде.