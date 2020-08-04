Матч "Шахтера" и "Вольфсбурга" в Лиге Европы начнется с минуты молчания

Первые матчи еврокубков, которые возобновятся на этой неделе после паузы, вызванной пандемией коронавируса, начнутся с минуты молчания в память обо всех жертвах заболевания. Почтят погибших и на ответной игре 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Вольфсбургом".

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Кроме того, на футболках всех игроков, которые выйдут на поле, будет написано "Спасибо" на выбранном клубом языке. Также во время телетрансляций матчей УЕФА выделит рекламное время для роликов с участием футболистов, желающими выразят личную благодарность.

Встреча "Шахтера" с "Вольфсбургом" состоится завтра, 5 августа, в Киеве при пустых трибунах НСК "Олимпийского". Начало матча в 19:55. Первая игра, которая состоялся еще в марте, завершился выездной победой чемпиона Украины (2:1).

Напомним, в случае прохода "Вольфсбурга" следующим соперником "горняков" станет победитель пары "Айнтрахт" - "Базель".

Согласно решению УЕФА, Лигу Европы доиграют в Германии. Второй по значимости евротурнир пройдет в четырех городах с 10 по 21 августа. Все поединки будут состоять из одной встречи и без зрителей.