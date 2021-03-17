Матч "Шахтер" - "Рома" в Киеве пройдет без зрителей

Он отметил, что ограничения будут действовать в ближайшие три недели.

"Начиная с четверга, проведение спортивных соревнований на территории Киева будет без зрителей. Это ограничение будет действовать ближайшие три недели", - сказал Бондаренко.

В документе по итогу заседания столичной комиссии по ТЭБ и ЧС указано, что запрет на проведение матчей со зрителями действует на игры внутренних, так и международных соревнований "до стабилизации эпидемической ситуации в Киеве".

Начало матча "Шахтер" - "Рома" в четверг в 19:55.

Отметим, что 21 марта в Киеве также пройдет матч чемпионата Украины между "Динамо" и "Рухом". Встреча состоится тоже на "Олимпийском".