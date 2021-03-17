Матч "Шахтер" - "Рома" в Киеве пройдет без зрителей

Ответный матч "Шахтер" - "Рома" в 1/8 финала Лиги Европы пройдет без зрителей на НСК "Олимпийский". В Киеве усилили ограничения.
Об этом РБК-Украина рассказал секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.
Он отметил, что ограничения будут действовать в ближайшие три недели.
"Начиная с четверга, проведение спортивных соревнований на территории Киева будет без зрителей. Это ограничение будет действовать ближайшие три недели", - сказал Бондаренко.
В документе по итогу заседания столичной комиссии по ТЭБ и ЧС указано, что запрет на проведение матчей со зрителями действует на игры внутренних, так и международных соревнований "до стабилизации эпидемической ситуации в Киеве".
Начало матча "Шахтер" - "Рома" в четверг в 19:55.
Отметим, что 21 марта в Киеве также пройдет матч чемпионата Украины между "Динамо" и "Рухом". Встреча состоится тоже на "Олимпийском".
Напомним, что ранее "Шахтер" сократил продажу билетов до 20% от вместительности стадиона на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против итальянской "Ромы". Это было сделано с учетом ухудшения ситуации с коронавирусом.
Отметим, во вторник мэр Киева Виталий Кличко заявил, что матч Лиги Европы между "Шахтером" и "Ромой" может стать новым Буковелем в связи с нынешней ситуацией с COVID-19.