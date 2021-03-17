Матч "Шахтар" - "Рома" у Києві відбудеться без глядачів

Він зазначив, що обмеження будуть діяти в найближчі три тижні.

"Починаючи з четверга, проведення спортивних змагань на території Києва буде без глядачів. Це обмеження буде діяти найближчі три тижні", - сказав Бондаренко.

В документі за підсумками засідання столичної комісії з ТЕБ та НС зазначено, що заборона на проведення матчів з глядачами діє на ігри внутрішніх, так і міжнародних змагань "до стабілізації епідемічної ситуації в Києві".

Початок матчу "Шахтар" - "Рома" у четвер о 19:55.

Зазначимо, що 21 березня в Києві відбудеться матч чемпіонату України між "Динамо" та "Рухом". Зустріч відбудеться на "Олімпійському".