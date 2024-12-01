Матч за шахову корону: серія помилок подарувала найцікавішу партію

В шостій партії матчу за звання чемпіона світу з шахів китайський гросмейстер Дін Ліжень мав перевагу над суперником з Індії Гукешем Доммараджу, але все завершилося нічиєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

Китайський гросмейстер запропонував своєму суперникові вдалу дебютну ідею і здобув невелику перевагу в міттельшпілі. Індієць почав помилятися і в якийсь момент здалося, що чемпіон знову вийде вперед у матчі.

По ходу партії комп’ютер давав чемпіону 35% на перемогу, проте китайський гросмейстер не побачив своєї переваги. Він пішов на розмін ферзів і втратив шанс. У ладейному ендшпілі було зафіксовано нічию триразовим повторенням ходів.

На думку оглядачів, шоста партія, незважаючи на велику кількість помилок обох учасників (а, може, й завдяки їм) поки є найцікавішою в матчі. Наразі рахунок у протистоянні рівний – 3:3.

У понеділок у гросмейстерів запланований вихідний. А за дошку вони знову сядуть у вівторок, 3 грудня. Сьома партія розпочнеться об 11:00 за київським часом.

Матч Ліжень – Доммараджу: що відомо

Поєдинок за титул найсильнішого шахіста світу проходить у Сінгапурі. Корону оскаржують чинний чемпіон Дін Ліжень (Китай) і переможець турніру претендентів Гукеш Доммараджу (Індія).

Це перший за 138 років чемпіонський поєдинок, у якому беруть участь два шахісти з Азії. Призовий фонд матчу складає 2,5 млн доларів.

Регламент поєдинку розрахований на 14 партій. Якщо після них не буде виявлено переможця, суперники зіграють 4 партії в швидкі шахи. Якщо й цього виявиться недостатньо, протистояння перейде у бліц.