Матч сестер завершився розгромом: Людмила та Надія Кіченок зіграли одна проти одної

Чарльстон, WTA 500, парний розряд, 1/8 фіналу

Людмила Кіченок (Україна) / Софія Кенін (США) – Надія Кіченок (Україна) / Алділа Сутджіаді (Індонезія) – 6:1, 6:2

Минулого року на турнірі в Чарльстоні Людмила та Надія виступали разом та дійшли до фіналу, де мали шанси нас успіх, але поступились дуету зі США – Ешлін Крюгер / Слоан Стівенс (6:1, 3:6, 7:10).

Цього разу сестри вирішили боротися за трофей окремо. У Людмили, яка обрала в напарниці американку Кенін, шансів більше. В протистоянні з Надією та індонезійкою Сутджіаді українсько-американська пара була явним фаворитом і гра це підтвердила.

Боротьби, як такої, не вийшло. Людмила з Кенін переграли суперниць у двох сетах за одну годину. Для Надії та її партнерки єдиним світлим променем у матчі виявився старт другої партії, коли тандем одразу вийшов вперед (1:0, 40:0). Але на цьому їхня перевага завершилась.

У наступному раунді змагань Людмила Кіченок та Софія Кенін зіграють проти американського дуету Гейлі Баптіст / Кеті Макнеллі. Гра запланована на 3 квітня.

Сестри Кіченок у сімейному дербі в Чарльтоні (фото: x.com/kvittycat53)