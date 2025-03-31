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Світоліна повернулась у топ-20, прогрес Костюк та падіння Цуренко: що змінилося в рейтингу WTA

Понеділок 31 березня 2025 13:31
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Світоліна повернулась у топ-20, прогрес Костюк та падіння Цуренко: що змінилося в рейтингу WTA Фото: Еліна Світоліна (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила рейтинги за підсумками двох минулих тижнів. У топ-100 залишаються чотири українські тенісистки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Найбільшим змаганням останніх днів був турнір WTA 1000 в американському Маямі. Організація, чекаючи на його завершення, навіть не оновлювала рейтинги минулого тижня. Українки Еліна Світоліна та Марта Костюк дісталися в Маямі 1/8 фіналу, що позитивно вплинуло на їхні позиції.

Світоліна піднялася на 18-те місце та повернулась у топ-20 уперше з червня минулого року. Костюк, після падіння на початку року, знову досягла прогресу: покращила п'ять позицій і тепер йде 24-ю. Також на п'ять сходинок піднялась Юлія Стародубцева, яка балансує на межі топ-100.

Чотири позиції втратила Даяна Ястремська, яка зберегла за собою місце у топ-50. Суттєво втратила Ангеліна Калініна (13 позицій). Продовжує падіння Леся Цуренко. 35-річна тенісистка, яка ще не грала в 2025 році, опустилась аж на 29 сходинок. Цуренко офіційно не повідомляла про завершення кар'єри, але, схоже, близька до цього.

Лідерство у світовому списку утримує "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, яка випереджає Ігу Свьонтек з Польщі та американку Коко Гауфф.

Світоліна повернулась у топ-20, прогрес Костюк та падіння Цуренко: що змінилося в рейтингу WTA

Раніше розповіли, як 19-річна чеська сенсація не дав Джоковічу виграти 100-й титул та випередив українця в історичному рейтингу.

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Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
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