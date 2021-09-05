Матч сборных Бразилии и Аргентины по футболу прервали полицейские: названа причина

Правоохранители и представители Anvisa появились на поле через несколько минут после начала матча. Как отмечает издание, четверо аргентинских игроков нарушили правила карантина по коронавирусу. Они нарушили запрет на въезд в Бразилию из-за COVID-ограничений.

После этого на поле вышли официальные представители обеих команд, а игроки сборной Аргентины ушли в подтрибунное помещение. В итоге матч отложили на неопределенное время. На стадионе команда Бразилии проводит тренировочную игру.

Инцидент произошел спустя несколько часов после того, как сообщило о нарушении четырьмя игроками аргентинской команды запрета на въезд в Бразилию тем, кто за 14 дней перед этим посещал Великобританию, Индию или ЮАР.