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Матч сборных Бразилии и Аргентины по футболу прервали полицейские: названа причина

Автор: Дмитрий Кузнецов

Полиция и сотрудники Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) прервали футбольный матч между сборными Бразилии и Аргентины. Причиной стало нарушение четырьмя аргентинскими игроками ограничений по коронавирусу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.

Правоохранители и представители Anvisa появились на поле через несколько минут после начала матча. Как отмечает издание, четверо аргентинских игроков нарушили правила карантина по коронавирусу. Они нарушили запрет на въезд в Бразилию из-за COVID-ограничений.

После этого на поле вышли официальные представители обеих команд, а игроки сборной Аргентины ушли в подтрибунное помещение. В итоге матч отложили на неопределенное время. На стадионе команда Бразилии проводит тренировочную игру.

Инцидент произошел спустя несколько часов после того, как сообщило о нарушении четырьмя игроками аргентинской команды запрета на въезд в Бразилию тем, кто за 14 дней перед этим посещал Великобританию, Индию или ЮАР.

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БразилияАргентинаФутболКоронавирус