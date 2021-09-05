RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Матч збірних Бразилії та Аргентини з футболу перервали поліцейські: названа причина

Автор: Дмитрий Кузнецов

Поліція і співробітники Національного агентства з санітарного нагляду (Anvisa) перервали футбольний матч між збірними Бразилії та Аргентини. Причиною стало порушення чотирма аргентинськими гравцями обмежень по коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian.

Правоохоронці та представники Anvisa з'явилися на полі через кілька хвилин після початку матчу. Як зазначає видання, четверо Аргентинських гравців порушили правила карантину по коронавірусу. Вони порушили заборону на в'їзд до Бразилії через COVID-обмеження.

Після цього на поле вийшли офіційні представники обох команд, а гравці збірної Аргентини пішли в підтрибунне приміщення. У підсумку матч відклали на невизначений час. На стадіоні команда Бразилії проводить тренувальну гру.

Інцидент стався через кілька годин після того, як повідомило про порушення чотирма гравцями аргентинської команди заборони на в'їзд до Бразилії тим, хто за 14 днів перед цим відвідував Великобританію, Індію або пар.

Читайте РБК-Україна в Google News
БразилияАргентинаФутболКоронавірус