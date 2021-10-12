Матч сборной Украины во Львове: кто сможет посмотреть игру на стадионе

Сегодня на стадионе "Арена Львов" состоится футбольный матч между сборными командами Украины и Боснии и Герцеговины. Стало известно, кто сможет посмотреть игру на стадионе.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Львовской портал".
Организаторы ожидают участие до 20 тысяч болельщиков. Для соблюдения карантинных норм во время матча решением местных властей на стадион будут впускать болельщиков только при наличии:
Работа общественного транспорта, который курсирует в направлении стадиона, будет продлена до 01:00.
В частности, речь идет об автобусных маршрутах №3а, 9, 10, 25 и 40, а также троллейбусных маршрутах №25 и №22.
После матча от стадиона будут курсировать два экспресс-маршрута к центру города и на Сихов.
Матч отбора к ЧМ-2022 Украина - Босния и Герцеговина состоится во Львове 12 октября. Начало - в 21:45.