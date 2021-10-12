Матч збірної України у Львові: хто зможе подивитися гру на стадіоні

Сьогодні на стадіоні "Арена Львів" відбудеться футбольний матч між збірними командами України та Боснії і Герцеговини. Стало відомо, хто зможе подивитися гру на стадіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Львівській портал".
Організатори очікують участь до 20 тисяч вболівальників. Для дотримання карантинних норм під час матчу рішенням місцевої влади на стадіон впускатимуть вболівальників лише за наявності:
Роботу громадського транспорту, який курсує в напрямку стадіону, буде продовжено до 01:00.
Зокрема, йдеться про автобусні маршрути №3а, 9, 10, 25 та 40, а також тролейбусні маршрути №25 та №22.
Після матчу від стадіону курсуватимуть два експрес-маршрути - до центру міста і на Сихів.
Матч відбору до ЧС-2022 Україна - Боснія та Герцеговина відбудеться у Львові 12 жовтня. Початок - о 21:45.