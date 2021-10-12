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Матч сборной Украины во Львове: кто сможет посмотреть игру на стадионе

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Львов, Вторник 12 октября 2021 10:35
Матч сборной Украины во Львове: кто сможет посмотреть игру на стадионе Фото: во Львове состоится матч сборной Украины (arenalviv.com.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня на стадионе "Арена Львов" состоится футбольный матч между сборными командами Украины и Боснии и Герцеговины. Стало известно, кто сможет посмотреть игру на стадионе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Львовской портал".

Кто сможет посмотреть игру на стадионе

Организаторы ожидают участие до 20 тысяч болельщиков. Для соблюдения карантинных норм во время матча решением местных властей на стадион будут впускать болельщиков только при наличии:

  • отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР не более чем за 72 часа до начала мероприятия;
  • экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 не более чем за 72 часа до начала мероприятия;
  • документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.

Как будет работать общественный транспорт

Работа общественного транспорта, который курсирует в направлении стадиона, будет продлена до 01:00.

В частности, речь идет об автобусных маршрутах №3а, 9, 10, 25 и 40, а также троллейбусных маршрутах №25 и №22.

После матча от стадиона будут курсировать два экспресс-маршрута к центру города и на Сихов.

Когда состоится матч

Матч отбора к ЧМ-2022 Украина - Босния и Герцеговина состоится во Львове 12 октября. Начало - в 21:45.

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