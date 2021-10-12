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Матч збірної України у Львові: хто зможе подивитися гру на стадіоні

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Львів, Вівторок 12 жовтня 2021 10:35
Матч збірної України у Львові: хто зможе подивитися гру на стадіоні Фото: у Львові відбудеться матч збірної України (arenalviv.com.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні на стадіоні "Арена Львів" відбудеться футбольний матч між збірними командами України та Боснії і Герцеговини. Стало відомо, хто зможе подивитися гру на стадіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Львівській портал".

Хто зможе подивитися гру на стадіоні

Організатори очікують участь до 20 тисяч вболівальників. Для дотримання карантинних норм під час матчу рішенням місцевої влади на стадіон впускатимуть вболівальників лише за наявності:

  • негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР не більш як за 72 години до початку заходу;
  • експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 не більш як за 72 години до початку заходу;
  • документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Як працюватиме громадський транспорт

Роботу громадського транспорту, який курсує в напрямку стадіону, буде продовжено до 01:00.

Зокрема, йдеться про автобусні маршрути №3а, 9, 10, 25 та 40, а також тролейбусні маршрути №25 та №22.

Після матчу від стадіону курсуватимуть два експрес-маршрути - до центру міста і на Сихів.

Коли відбудеться матч

Матч відбору до ЧС-2022 Україна - Боснія та Герцеговина відбудеться у Львові 12 жовтня. Початок - о 21:45.

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