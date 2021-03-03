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Матч отбора на ЧМ-2022 между Францией и Украиной пройдет без зрителей

Автор: Игорь Литвиненко

Поединок отбора на Чемпионат мира по футболу в 2022 году между Францией и Украиной состоится без зрителей. Матч должен состояться 24 марта в Париже.

Об этом сообщает L`Equipe.

Отмечается, что Федерация футбола Франции надеялась, что сможет получить разрешение на проведение матча против Украины с частью зрителей. Однако местная власть отказала французской федерации в этом.

При этом отмечается, что к концу недели данное решение могут пересмотреть.

Отметим, поединок между Францией и Украиной должен пройти 24 марта на стадионе "Стад де Франс" в Париже. Старт запланирован на 21:45.

Напомним, в декабре состоялась жеребьевка группового этапа квалификации на чемпионат мира-2022. Украина попала в группу D, которая состоит из пяти команд: Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, Казахстана и Украины.

Первый свой поединок отбора на ЧМ "сине-желтые" проведут с Францией, последний - с Боснией и Герцеговиной.

Также РБК-Украина писало, что стартовые домашние матчи отбора на ЧМ-2022 Украина проведет во Львове - сыграем с Финляндией и Казахстаном.

Отметим, в октябре Украина провела товарищеский матч против Франции. Тогда подопечные Андрея Шевченко разгромно уступили французам - 1:7.

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