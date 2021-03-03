Матч отбора на ЧМ-2022 между Францией и Украиной пройдет без зрителей

Поединок отбора на Чемпионат мира по футболу в 2022 году между Францией и Украиной состоится без зрителей. Матч должен состояться 24 марта в Париже.

Об этом сообщает L`Equipe .

Отмечается, что Федерация футбола Франции надеялась, что сможет получить разрешение на проведение матча против Украины с частью зрителей. Однако местная власть отказала французской федерации в этом.

При этом отмечается, что к концу недели данное решение могут пересмотреть.

Отметим, поединок между Францией и Украиной должен пройти 24 марта на стадионе "Стад де Франс" в Париже. Старт запланирован на 21:45.